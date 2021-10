Araz Khan stemplet med "skadedyr" i plakat-hærværk: - Vi sender et forkert signal til børn og unge

Egentlig er der ikke noget overraskende i det. Det sker valgkamp efter valgkamp, og politikerne er nogle af dem, der ofte er udsat for negative kommentarer eller det der er værre.

Den manglende respekt er måske også det som rammer Araz Khan mest. Han siger til TV 2 Fyn:

- Jeg synes dér, hvor det går helt galt, det er, at i Danmark har vi en stærkt forankret kultur omkring den demokratiske proces, og det her med vandalisme, det er en større sag, fordi det er jo et angreb mod det, vi prøver at styrke; demokrati og den valgdeltagelse, der skal til.

- Jeg er ikke den eneste, der har været udsat for hærværk, det tror jeg mange partier har, og derfor er det vigtigt at italesætte, at det her vil vi simpelthen ikke finde os i.

- Derfor er også dejligt, at der er opmærksomhed omkring, at det her, det skal de ikke have lov til, siger Araz Khan.

Peter Rahbæk Juel har ikke ønsket at udtale sig om hærværket.