Arbejdskamp ved Fynsværket: Vrede stilladsarbejdere blokerede Fjernvarme Fyn

Lastbiler lastet med halm og tomme lastbiler på vej væk fra Fynsværket måtte tidligt fredag morgen holde i lange køer på Havnegade i Odense. Samtidig kunne mange ansatte heller ikke komme på arbejde.



Stilladsarbejdere fra blandt andet Fyn, København, Aarhus og Aalborg var samlet foran Fynsværket for at protestere mod, hvad de mener er elendige løn- og arbejdsvilkår hos de ansatte hos det lettiske stilladsfirma Sia Stellas, der netop nu arbejder med en biokedel på Fjernvarme Fyn.

- De har ansat nogle litauere på vilkår, vi ikke kan acceptere. Derfor forsøger vi at stoppe forsyningerne ind til værket, så Fynsværket ikke kan fungere, så længe der er underbetalte østeuropæere derinde, siger Jens Petersen, der kommer fra Stilladsklubben i Aarhus.

Ulovlig blokade

Blandt chaufførerne, der ikke kunne komme ind- eller ud fra Fynsværket, var der dog ikke meget forståelse for dagens blokade.

- Jeg synes, at det er rent til grin. Nu har jeg hørt, at de bruger billig arbejdskraft derinde. Men hvorfor skal det gå ud over os? Det er fuldstændig til grin og min tidsplan i forhold til de kunder, jeg skulle servicere, går i stykker, lød det fra lastbilchauffør Thomas Frøsig, der som 15-20 andre chauffører blev fanget i blokaden.

Direktøren for Fjernvarme Fyn mødte selv op ved blokaden foran port 1 ved Fynsværket for at komme i dialog med stilladsarbejderne og for at få tilladelse til, at nogle af renovationsbilerne kunne passere blokaden.

- Det er en ulovlig blokade af virksomheden, og det er da til stor gene for os på Fjernvarme Fyn, da vi har rigtig meget trafik ind og ud af pladsen. Der kommer skraldebiler ind til affaldsforbrændingen, medarbejdere skal ud og ind, og vi har servicebiler, der skal lave service på anlæg, så det er et stort problem, siger direktør for Fjernvarme Fyn, Jan Strømvig.

- Finder os ikke i slavearbejde

I foråret sidste år demonstrerede stilladsarbejderne også mod dårlige løn- og arbejdsvilkår hos et polsk stilladsfirma på Fjernvarme Fyn. At der ifølge stilladsarbejderne igen er eksempler på urimelige lønforhold, fik dem fredag til at gribe til mere drastiske metoder.

- Nu har vi gang i en blokade. Vi var her ude for ti måneder siden og lavede en fredelig demonstration. Vi vil ikke finde os i, at der går slavearbejdere til 75 kroner i timen, siger Kris Østerdal.

Har I snakket med nogle af de litauere, der arbejder derinde?

- Ja, der er blevet snakket i et rygerum, og det er derfra, vi har informationen.

Og hvad fortæller de?

- At de bliver snydt, og at vi får tre gange så meget i løn som dem.

Vil kontrollere lønsedler

Ifølge Fjernvarme Fyn er stilladsarbejdernes oplysninger om lønforholdene dog langt fra virkeligheden.

- Der svirrer en masse løse rygter rundt. Men så slemt forholder det sig ikke.

- Det er sådan, at det firma de aktionerer mod er startet på pladsen for en måned siden, og de ansatte skal lige have deres lønsedler. Derefter går vi i gang med at lave kontrol af, om de får de løn- og arbejdsvilkår, vi forlanger, siger Jan Strømvig.

Efter halvanden times blokade med biler og lastbiler tværs over Havnegade mødte politiet op, og efter en kort dialog med de aktionerende stilladsarbejdere, lykkedes det for indsatslederen fra Fyns Politi at få stilladsarbejderne til at flytte de blokerende biler hen over vejen.

- Vi har ikke noget ønske om at lægge os ud med politiet, så vi har indvilliget i at flyttet lastbilen og fortsætte blokaden ved de tre indgange til Fjernvarme Fyn, forklarede Kris Østerdal.

Blokaden ved Fjernvarme Fyns tre indgange fortsatte dog frem til klokken 14.

- Vi er flinke i dag, og derfor stoppede vi ved fyraften. Så må vi se, om vi kommer tilbage med soveposen, lød det fra formanden for den fynske stilladsklub.