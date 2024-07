Arkitekt, toilet og køkken for millioner: Så vildt gik det for sig, da fynsk biskop skulle flytte ind

I april 2023 blev øens nye biskop Mads Davidsen bispeviet.

Med bispehvervet følger en tjenestebolig, og forud for den nye biskops indflytning i Klaregade var der gang i det helt store renoveringsarbejde.

Det afslører Frihedsbrevet, som skriver at istandsættelsen af bispeboligen løb op i hele 3.486.243 kroner.

I den regning er der blandt andet arkitektbistand for 442.578 kroner, mens istandsættelsen af køkken og toilet i sig selv løb op i 863.000 kroner.

Hertil skal lægges forskellige reparationer. Blandt andet af en magnetdør samt et gelænder, der kostede den nette sum af 198.000 kroner, står der i en aktindsigt som Frihedsbrevet har fået og senere vist TV 2 Fyn.

Overfor Frihedsbrevet kritiserer professor i økonomi ved Roskilde Universitet Bent Greve, at udgifterne i Odense er stukket så meget af, ligesom de i øvrigt også er i andre bispeboliger i Roskilde og Aalborg.

- Det gælder for folkekirken, som for alle andre steder i den offentlige sektor, at man skal behandle folks skattepenge og her kirkeskat ansvarligt. Det her er en meget stor udgift på boliger til biskopperne. Det er virkeligt mange penge, siger han.

Istandsættelserne af bispeboligerne i Odense, Roskilde og Aalborg har tilsammen kostet 16 millioner, oplyser Frihedsbrevet.

Gammel Bolig

Ud over den luksuriøse arkitekttegnede indretning kan biskop Mads Davidsen glæde sig over, at han, mens han bestrider hvervet, ikke skal bekymre sig om havearbejde og snerydning.

Alle præster og biskopper med en have på over 1.000 kvadratmeter får nemlig dækket udgifter til vedligeholde udearealerne, så de fremstår præsentable.

Således fik Mads Davidsen dækket udlæg til havearbejde og snerydning for 100.750 kirkeskattekroner sidste år, oplyser Frihedsbrevet.

I et skriftligt svar til Frihedsbrevet skriver stiftskontorchef Sanne Fonnesbæk ved Fyens Stift:

“Da Fyens Stifts fik ny biskop i 2023 var der behov for en renovering af bispeboligen, før han kunne flytte ind med sin familie. Det kostede omkring 3,35 mio. Der bliver en overskridelse i forhold til budgettet på ca. 100.000 kroner ift. bevillingen fra fællesfondens anlægsbevilling 3,25 inkl. moms, da vi under renoveringsarbejdet blev opmærksomme på, at der skulle laves et mere omfattende kloakeringsarbejde end først antaget.

I Fyens Stift har vi en ældre bispebolig, som er ejet af Folkekirkens Fællesfond, og som biskoppen har pligt til at flytte ind i. Det ville være uansvarligt ikke at vedligeholde boligen."