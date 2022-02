Arrangør af russisk ballet: - Vi kan ikke bare aflyse forestillingerne

Ifølge Peter Sindberg er det et tysk firma, der egentlig er arrangører af balletten, men PH-show er formidler af forestillingerne i Danmark.

Har skrevet til kulturministeren

I alt skulle der opføres 9 forestillinger i Danmark, og Peter Sindberg fortæller, at han står til at miste tre millioner kroner, hvis forestillingerne aflyses.

Derfor har direktøren kontaktet kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen gennem hendes profil på Instagram, for at få afklaring på om det er muligt at få økonomisk hjælp, hvis forestillingerne aflyses.

Peter Sindberg har dog endnu ikke fået svar fra ministeren.

- Det kan ikke være rigtig, at en arrangør skal komme i klemme, siger han.

Selv kommer kulturministeren lørdag med en kraftig opfordring til, at forestillingen skal aflyses.

- Jeg mener ikke, at nationalballetten fra Rusland bør optræde på dansk jord i en situation, hvor Rusland har angrebet et frit demokratisk land, siger Ane Halsboe-Jørgensen.



Vil gerne aflyse

Direktøren understreger, at han helst ser, at forestillingerne aflyses, men det er ikke muligt, hvis PH-show ikke kan få kompensation for tabet. I så fald vil firmaet gå konkurs.