Asbestkaos i Højstrupparken: Udskældt firma er stadig på byggepladsen - elektrikere igen udsat for asbeststøv

Tre uger er gået, siden der blev slået asbestalarm i Højstrupparken i det vestlige Odense. Men trods forsikringer fra hovedentreprenøren på projektet Enemærke & Petersen om, at det udskældte nedbryderfirma BR Miljøtech, som har stået for asbestsaneringen, ville blive udskiftet som konsekvens af afsløringerne, er det fortsat ikke sket.



- BR Miljøtech arbejder stadig med asbestsaneringen. Det kan jeg se på deres tøj, og jeg kan se det ved, at det er de samme vogne. Det er også den samme BR Miljøtech-formand, der går rundt derude, fortæller Jesper Pedersen, der er formand for elektrikerne fra Kemp & Lauritzen, der udfører el-arbejde på renoveringsprojektet i Højstrupparken.

Jesper Pedersen var i starten af maj med til at få den mangelfulde asbesthåndtering i Højstrupparken frem i lyset, da han stod frem og fortalte om forholdene på byggepladsen.

Efter kritiske artikler i Fyens Stiftstidende og på TV 2 Fyn, og efter læk af en video optaget i det skjulte, der viser, hvordan asbest bliver håndteret tvivlsomt på byggepladsen, tog sagen fart.

Mangelfuld håndtering

Efter afsløringerne valgte hovedentreprenøren Enemærke & Petersen 4. maj i en pressemeddelelse at meddele, at underentreprenøren BR Miljøtech, der står for asbestsaneringen, ville blive smidt på porten.

”Enemærke & Petersen afvikler asbestnedrivningssamarbejdet med BR Miljøtech på Højstrupparken, så hurtigt som det er ansvarligt. Det gør vi på baggrund af deres mangelfulde håndtering af asbest på renoveringen af Højstrupparken", lød det fra selskabet.

BR Miljøtechs og Enemærke & Petersens samarbejde går ellers flere år tilbage. Blandt andet har selskaberne sammen arbejdet på en stor renovering af almene boliger i Herning, hvor der også blev rejst kritik af blandt andet håndtering af asbest.

Genkender ikke billedet

Enemærke & Petersen oplyste i sin pressemeddelelse fra 4. maj, at firmaet ville afbryde samarbejdet med BR Miljøtech om asbestnedrivning på to andre projekter, Skovlyporten og Åhaven. Og at der fremover ikke ville blive indgået nye samarbejder med BR Miljøtech.

Men på byggepladsen i Højstrupparken er der altså ingen tegn på, at ordene er blevet omsat til virkelighed, for BR Miljøtech arbejder tilsyneladende ufortrødent videre med at fjerne asbest.

- De er ikke blevet smidt på porten, som Enemærke & Petersen lovede. Det er ikke det billede, vi har af det, siger Jesper Pedersen.

Ifølge Jesper Pedersen er der heller ikke fra hovedentreprenøren Enemærke & Petersen kommet nogen officielle udmeldinger til håndværkerne på byggepladsen.

- Der går nogle rygter, men officielt har jeg i hvert fald hverken hørt eller set noget, siger han.

Udsat for asbest - igen

Da sagen om asbestsaneringen i Højstrupparken kom frem i starten af maj, kunne Jesper Pedersen fortælle, hvordan elektrikerne af Enemærke & Petersens byggeledelse var blevet forsikret om, at de områder, de skulle arbejde i, var blevet ryddet for det livsfarlige materiale.

Det var først efterfølgende, da elektrikerne selv fik et uafhængigt analysefirma til at tage prøver, at det blev afsløret, at det støv, som dryssede ned i ansigtet på dem fra nogle lampeudtag, var asbest.

Som konsekvens skal elektrikerne gennem de næste 40 overvåges for tegn på, om de udvikler nogle af de alvorlige sygdomme, herunder forskellige typer af kræft, som asbeststøv kan forårsage.

"Det er naturligvis ulykkeligt, at asbesten har bredt sig til lampeudtaget, og at elektrikerne er kommet i berøring med det”, lød det i starten af maj i en skriftlig kommentar fra Enemærke & Petersen. Og i pressemeddelelsen den 4. maj lød det, at Enemærke & Petersen nu ville sikre, at "asbestsaneringen fremover bliver afviklet med hensyntagen til både håndværkere og beboeres sikkerhed og sundhed".

I forrige uge gentog historien sig dog.

10. maj forsikrede byggeledelsen om, at nogle kældre, der skulle laves el i, var asbestfri, og byggeledelsen skrev ud i en mail:

"Så derfor skal der arbejdes igennem i kælderen for at blive færdig..."

Men et par dage senere fandt elektrikerne materiale, de frygtede kunne være asbest, som de derfor krævede at få det testet.

17. maj kom svaret, og det bekræftede deres bange anelser: Der var ganske rigtigt asbest i de kældre, de havde arbejdet i gennem flere dage med forsikring om, at det var sikkert.

- Lige nu er det hele bare håbløst. Vi føler, at der burde være fuldt fokus på det nu, men vi løber stadig ind i de samme problemer, siger Jesper Pedersen og tilføjer:

- De (BR Miljøtech, red.) kan ikke finde ud af at sanere. Det har de nu bevist gennem længere tid. Så hvordan kan de (Enemærke & Petersen, red.) blive ved med at bruge dem. Fremdriften i byggeriet bliver prioriteret over sikkerheden for medarbejderne.

Boligforening: Man kan undre sig

Det har ikke været muligt at få et interview med Enemærke & Petersen. Firmaet begrunder det med "ferieafholdelse hos nøglepersoner", men oplyser, at repræsentanter for selskabet for første gang, siden asbestsagen fra Højstrupparken kom frem, vil stille op til et egentligt interview den 1. juni.

Kemp & Lauritzen - hvor elektrikerne og deres formand Jesper Pedersen er ansat - ønsker ikke at stille op til interview, men siger dog, at de følger sagen meget nøje.

Hos bygherren, boligforeningen FAB, bekræfter byggechef Henrik Max Rasmussen, at BR Miljøtech stadig er at finde på byggepladsen.

- Man kan, som I gør, undre sig over det, medgiver han.

Ifølge Henrik Max Rasmussen er han dog så sent som tirsdag fra Enemærke & Petersen blevet oplyst om, at det arbejde, BR Miljøtech udfører, ikke længere består af decideret asbestsanering, men alene af "noget afsluttende arbejde" i form af nedbrydning og rengøring.

Ifølge Henrik Max Rasmussen har Enemærke & Petersen fundet en ny underentreprenør. Han kan dog ikke oplyse, hvilket firma, der er tale om.

- Det må du spørge Enemærke & Petersen om, siger han.

At elektrikerne fra Kemp & Lauritzen igen er blevet sendt ind for at arbejde i områder med asbest, kalder Henrik Max Rasmussen "ikke godt".

- Vi går meget op i, at de håndværkere, der er på vores pladser, kan arbejde under trygge forhold. Det er også derfor, at vi nu sætter os med ved bordet med Enemærke & Petersen og deres nye underentreprenør for at sikre, vi fremover ikke havner i den her uheldige situation igen, siger han.