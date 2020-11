Asta og Oliver var med til at plante Odenses første skoleskov

Fredag plantede eleverne i fjerde klasse på Højby Skole Odenses første skoleskov.

Læs også Rotte opdaget på Arkaden - lukker øjeblikkeligt

- Det er sjovt, fordi vi selv har været med til plante dem. Man kan se det, man selv har lavet, siger Asta Christiane Lykke Andersen, der går i fjerde klasse.

Skoleskoven er skabt i samarbejde med organisationen Plant et Træ, der har doneret frugttræerne.

- Det særlige ved skolen er, at der er et initiativ omkring bæredygtighed. På den måde er den et fyrtårn for en hel bølge, der foregår over hele verden, særligt i Danmark, siger Jens Døssing, der er landsformand for Plant et Træ.

- Skolen er en inspiration for andre skoler over hele landet, fortæller han.

Glæder sig til frugter på træerne

Træerne er fordelt ud over hele skolens område og tænkt ind i skolens eksisterende beplantning.

Højby Skole arbejder målrettet med at gøre FN’s verdensmål håndgribelige for eleverne.

FN'S 17 VERDENSMÅL 1. Afskaf fattigdom 2. Stop sult 3. Sundhed og trivsel 4. Kvalitetsuddannelse 5. Ligestilling mellem kønnene 6. Rent vand og sanitet 7. Bæredygtig energi 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst 9. Industri, innovation og infrastruktur 10. Mindre ulighed 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund 12. Ansvarligt forbrug og produktion 13. Klimaindsats 14. Livet i havet 15. Livet på land 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner 17. Partnerskaber for handling

Kilde: verdensmaalene.dk

De 30 nye træer og buske skal give børnene læring om træer. Nu skal eleverne så bare glæde sig til, at der om mange år kommer frugt på træerne.

- Det kan være, at nogle af de ting, der står her, mens jeg taler lige nu, ikke står her mere. Det kan være rigtig mærkeligt, siger Oliver Hedemark Hansen, der går i fjerde klasse.