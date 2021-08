Astrids kørestol bristede efter 110 kilometer i vildt terræn

Astrid Skovbakke har cerebral parese, der blandt andet giver hende udfordringer med at tale i andet end i enstavelsesord. Derudover bevæger hendes krop sig anderledes end normalt.

Men hendes diagnose begrænser hende ikke. Med hjælp fra sin mor og de fem hjælpere deltog Astrid Skovbakke i Fjällräven Classic, som er en vandretur på 110 kilometer, hvor mere end 2.000 personer vandrer ruten i deres eget tempo.

Kørestol skabte problemer

Egentligt havde gruppen afsat ti dage til at nå de 110 kilometer, men på ottendedagen regnede det så voldsomt, at gruppen i stedet for at slå lejr, valgte at gå de sidste 13 kilometer til mål.

- Turen er gået godt, men den har været hård. Det vidste vi dog godt, den ville være, siger Mette Skovbakke.