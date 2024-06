Atombunker til salg: Ejendomsmægler giver unikt indblik i 527 kvadratmeter under jorden

Bunkeren er godkendt til lager, men med de rigtige tilladelser forventer mægleren også, man kan bruge den til events.

Privatpersoner kan godt få lov til at købe bunkeren, men mægleren fortæller, at man ikke må bruge den til beboelse.

Max Klinkby-Silver glæder sig over at have fået opgaven med at sælge den unikke ejendom.

- Det er noget helt særligt, fordi det er så anderledes. Men den har også været svær at prissætte, fordi der ikke har været nogle andre ejendomme at sammenligne den med.

Kan genetableres

Ifølge Max Klinkby-Silver har den nuværende ejer lavet små modifikationer, som betyder at bunkeren lige nu ikke er funktionel til at beskytte mod et atomangreb. Men med små justeringer skulle den være klar igen.

- Det er klart min forventning, konstaterer han.

Du kan få et indblik i hvordan atombunkeren ser ud, samt hvilke faciliteter den indeholder i videoen øverst i artiklen.