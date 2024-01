Auktionshus tænder de røde lamper - beslaglagte biler hitter

Der er ikke plads til yderligere deltagere i auktionslokalet.

Sådan lyder meldingen fra Tingkærs Auktioner, der i eftermiddag slår dørene op til auktion af Fyns Politis beslaglagte biler. På Facebook fortæller auktionshuset, at der har været en helt udsædvanlig interesse for dagens auktion. Derfor kræver det tilmelding og bydernummer, hvis du vil have adgang.

19 køretøjer, som politiet har beslaglagt, skal under hammeren, og priserne starter på 25 kroner, men der kommer altså til at være rigeligt med konkurrenter, hvis du vil forsøge at gøre en god handel.