Autoforhandler sælger færre elbiler end før: - Men det kan stadig svare sig at skifte fra benzin til el

Usikkerheden hos køberne har ifølge FDM's beregninger ikke bund i virkeligheden.

Beregningerne viser, at omkostningerne ved at køre i benzinbil kontra en elbil, er højere, så det kan, trods de stigende elpriser, stadig godt betale sig at køre på strøm.



Det viser sig i praksis også at holde vand, siger Jeppe Vesterholm.

- Hvis man regner på den enkeltes behov, kan det i mange tilfælde rigtigt godt svare sig, at skifte fra en benzinbil til en elbil.

- Det kan godt være, at el lige nu er dyrere, end det før har været, men derfor kan det godt være billigere at køre i en elbil, fordi der også er en masse andre omkostninger ved at eje en bil end bare det at fylde benzin på den eller lade den op med strøm, forklarer Jeppe Vesterholm.

Han nævner service, reparationer, vedligholdelse og værdiforringelse.

- Det er derfor vigtigt, at man husker at drage alle de ting ind i ens regnestykke om, man skal skifte bil eller ej.

FDM: Man skal tage sin forholdsregler

Elbilejerne kan således være helt rolige på trods af de store omvæltninger, slår forbrugerøkonomen Ilyas Dogru fra FDM fast. Det er kun et spørgsmål om at tænke sig inden man stikker ladestikket i bilen.

- Hvis man tager sine forholdsregler, bør man kunne drible udenom de største stigninger, siger Ilyas Dogru.

På nogle tidspunkter er elprisen endda så lav, at man kan lade en elbil til, hvad der svarer til fem kroner per liter benzin.

- Man skal holde øje og ikke bare lade løs, lyder et Ilyas Dogrus råd til elbilejerne.