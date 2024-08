Viktor Axelsen vandt ikke bare OL-guld – han vandt det i overlegen stil.

21-11, 21-11 lød cifrene i de to sæt, og vi skal helt tilbage til 2008 for at finde en større finalesejr i en OL-finale i herresingle. Det skriver TV 2 Sport.

Her slog den kinesiske legende Lin Dan sin rival fra Malaysia Lee Chong Wei med 12 og 8. Lin Dan afgav altså 20 point, mens Axelsen lod Vitidsarn få 22.

Danskeren var ellers foran 18-6, inden der gik en smule nerver i den.