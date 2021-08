Axelsen viste guldet frem: - I hjertet er jeg en Odense-dreng

- Det er fuldstændig fantastisk med unge badmintonspillere, andre sportsudøvere, tidligere skolelærere og gamle venner. Det er fedt at komme hjem og kunne se folk i øjnene og sige tak for opbakningen, siger Viktor Axelsen til TV 2 Fyn.

Verdensstjernen blev hyldet foran hundredvis af fynboer, som havde trodset regnvejret og mødt op for at fejre det fynske OL-guld på Flakhaven.

Odense-dreng i hjertet

Viktor Axelsen, der er født og opvokset i Odense, begyndte karrieren i Odense Badminton Klub (OBK). I 2012 flyttede han dog til København for lettere at kunne træne på elitecentret i Brøndby.

- I hjertet er jeg en Odense-dreng. Man kan tage Viktor væk fra Odense, men man kan ikke tage Odense ud af Viktor, forsikrer Viktor Axelsen, der har boet ni år i København.

Unge OBK-spillere: Det var megasejt

Nogle af dem, der var mødt op for at hylde Viktor Axelsen, var de to søskende Sille Sofie og Lukas Skov Hansen, der spiller badminton i OBK.

- Det var megasejt, siger Sille Sofie.

- Det var sjovt at møde et så stort idol som Viktor Axelsen. Jeg har set op til ham længe og så længe, jeg har spillet badminton, fortæller hendes storebror.

Det er ikke Viktor Axelsens første OL-medalje. I 2016 vandt han bronze i herresingle i Rio. Han har tidligere vundet både VM og All England-turneringen, og fynboen har også tidligere ligget nummer et på verdensranglisten. Efter OL-guldet er han nummer to.