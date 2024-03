Bad unge om at dæmpe sig - så fik mand tæsk foran Mc Donalds

En mand fik en gemen omgang tæsk af fire til fem unge mænd, da han natten til lørdag bad dem dæmpe sig.

De unge mænd var højrystede, da de kort efter klokken 1 om natten stod ved indgangen til Mc Donalds på Fisketorvet i Odense.

Men hentydningen til at sænke lydniveauet blev taget ilde op, og gruppen besluttede sig for at slå manden flere gange i hovedet med knyttet næve.

Resultatet af overfaldet blev, at manden var så forslået, at han måtte med ambulance til tjek på Odense universitetshospital. Ifølge Fyns Politi har han dog ikke fået nogle livstruende skader.

Politiet er nu på jagt efter gerningsmændene, og vil blandt andet forsøge at bruge overvågningsbilleder til at finde dem. Fyns Politi vil også gerne høre fra vidner og andre som måtte kende til episoden.

Gruppen af unge mænd beskrives med mellemøstligt udseende, 18 til 20-års alderen og med sort og kortklippet hår.