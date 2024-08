Bæredygtighed i højsædet: Ikonisk skole slår dørene op

Mandag slog TietgenSkolen dørene op til en ny skole for merkantile uddannelser beliggende ved Odense Havn.

Det oplyser TietgenSkolen i en pressemeddelelse.

Hele 8.200 kvadratmeter breder den nye skole sig over, og visionen har været at skabe et levende univers, der bryder med traditionelle undervisningsformer og integrerer moderne teknologier og pædagogiske metoder, fremgår det af pressemeddelelsen.

- Vores nye skole er skabt for at styrke elevernes merkantile færdigheder. Gennem en kombination af teoretisk undervisning og praktiske øvelser i vores værksteder, kan eleverne opnå en dyb forståelse af erhvervslivets forskellige aspekter og blive klar til en succesfuld karriere, siger rektor Dorte Dons Isager.

Den nye skole indeholder 34 undervisningslokaler, loungeområder og en multisal og har gennem hele processen haft bæredygtighed i centrum.

- Vi er stolte over at kunne tilbyde en skole, der ikke kun er miljøvenlig, men som også integrerer bæredygtige principper i undervisningen. Vores mål er at uddanne elever, der er bevidste om deres ansvar over for miljøet, siger Dorte Dons Isager.

De 450 elever, der kommer til at have deres daglige undervisningsgang på skolen, bliver uddannet inden for detail, handel, kontor, event og digitalisering.