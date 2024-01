For tusinde gang ruller en lastbil, indrettet som undervisningslokale med en realistisk lastbil-simulator indbygget, ind på en dansk folkeskole. Denne gang på Krogsgårdskolen i Odense.

Roadshowet startede i 2016 af Transportens Udviklingsfond og Godstransportens Udviklings- og Uddannelsesfond, da der var et akut behov for at rekruttere flere chauffører til transportbranchen. Og siden roadshowets opstart er der også sket en fordobling i antallet af folk, der starter i lære som lastbilchauffør.

- Vi rundede lærling nummer 1.000 sidste år, og der var der mellem 400 og 500 lærlinge, da vi startede i 2016, fortæller Magnus Købke, som er projektchef for Transportens Udviklingsfond.

Dagens besøg har også været en øjenåbner for nogle af eleverne, blandt andet for Ahmad el Abdul.

- Det lyder faktisk ret interessant, synes jeg. Så måske er det noget, jeg skal overveje, siger han.