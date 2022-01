Bager hæver priser på bagerbrød på grund af dyre elregninger

Det er blandt andet markante prisstigninger fra forretningens leverandører på blandt andet råvarer, el og serviceydelser.

Det er blandt andet stigende omkostninger på transport og emballage.

- Vi fortæller ligesom, hvad der er steget af udgifter, og at vi ikke selv har mulighed for at absorbere den enorme prisstigning, der er kommet, siger Marie-Louise Hvidberg.

Rugbrød sluger strøm

Eksempelvis skal også et rugbrød bage i ovnen i over en time. Det betyder derfor, at sådan et bagerbrød "sluger" meget strøm, uddyber Marie Louise Hvidberg.



- Kunderne er derfor nødt til at give et nap med at hjælpe os med at komme igennem det her.