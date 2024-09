Ballademagere efterlod navn i DSB-tog - men hvem er de?

Ifølge TV 2 Fyns oplysninger er det to af gruppens medlemmer, der står bag hærværket i toget. I toget var der knækkede borde, iturevne sæder og graffiti.

Province Boys bekræfter, at det er nogle af fanskarens medlemmer, der har deltaget i hærværket. De kalder handlingerne for “utilgivelige” og “meningsløse”. Grupperingen ønsker ikke at stille op til interview, men ifølge TV 2 Fyns oplysninger er sagen håndteret internt, og der er blevet talt med store bogstaver over for de to gerningsmænd, som dog stadig er medlem af fangruppen.

Province Boys understreger i et facebookopslag, at weekendens hærværk ikke er udført som gruppering, men det er enkeltpersoners handlinger, selv om de har skrevet gruppens navn i togvognen.

Men hvem er de såkaldte Province Boys?

Province Boys har eksisteret siden 2007. Gruppen består af omkring 30-40 medlemmer, hovedsageligt mænd i alderen 18-30 år. Det er en blandet skare af provinsdrenge. Der er både familiefædre, ufaglærte og veluddannede OB-fans imellem.