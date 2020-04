Bamsejagt: Fynske børn jagter bamser - det gør de også i resten af verden

Det hele startede i New Zeland. For en uge siden skrev The Guardian en artikel om den nye og børnevenlige form for "bjørnejagt". For fire dage siden satte New York Times fokus på fænomenet, der kræver en minimal indsats for bamse-ejerne og giver så meget sjov og eventyr for isolerede børn, der ellers har dødkedet sig under coronakrisen.

Men så sidste weekend delte nogen et opslag om bamsejagt i Reykjavik i den Facebookgruppe, som Cindy Louise Frederiksen administrerer. Og så var bamsejagten kommet til Odensebydelen Bolbro.

- Det lyder sjovt, tænkte jeg. Så vi satte bamser i vinduet, inden vi selv kørte ud, fortæller Cindy.

Da hun kom hjem, skrev hun et opslag i gruppen om sin egen bamsejagt. Fra da af gik det stærkt.

Det greb om sig

- Det var bare en opfordring til andre. Men så ville folk være med og en spurgte, om vi kunne lave et kort. Så jeg lavede et i google maps.

Det kunne måske være stoppet der, men Cindy Louise Frederiksen er kendt som lidt af en ildsjæl i Bolbro.

Og ud over at lave kortet over bamser i odensebydelen, har hun efterhånden brugt timer på at opdatere det.

Det dækker heller ikke længere kun Bolbro. Zoomer man ud, er både Randers, København og Munkebo nu kommet med. I starten var kortet åbent, så alle kunne tilføje deres egen bamse, men efter en velvillig men knap så teknisk kyndig bamseejer kom til at slette hele kortet.

Cindy måtte genskabe det på ny. Bagefter låste hun det, så hun alene kunne opdatere det.

- Her til morgen tilføjede jeg gade nummer 106, fortæller hun.

Hele verden forbundet med bamser

Al den tid, Cindy har arbejdet med sit kort og svaret på beskeder fra folk i hele Danmark, har hun faktisk ikke engang opdaget, at det er en global trend, hun er blevet en del af.

- Det er vildt sjovt at være med i noget, der spreder sig på den måde. At det er så stort, at store medier som New York Times tager det op, det synes jeg er sjovt. Det er ikke bare en lille flække ude på prærien. Det er det, Facebook kan. Det er at nå hele verden på et splitsekund.

Men hvad er det med bamsejagt, som i den grad fanger folk over hele verden her under coronakrisen?

For Cindy Louise Frederiksen handler det om fællesskab:

- Det giver fællesskab på et niveau vi ellers har svært ved lige for tiden, siger hun.

Tryghed i en utryg verden

Fremtidsforsker Anne Skare Nielsen, der, sammen med en partner, driver Universal Futurist, har også spottet bamsetrenden. Hun mener, det handler om mere end fællesskab.

- Det er en totalt uskyldig måde at give sine børn og sikkert også sig selv en smule tryghed i en verden, som for mange føles som at være udenfor kontrol, siger hun.

- Den er enormt nem at kopiere. Alle har bamser liggende derhjemme, og så er det bare hyggeligt, når man er ude at gå en tur, at man kan gå og snakke om noget andet. Der er mange børn, som bekymrer sig om corona, og hvad det betyder, og mange forældre, som bliver bekymrede på deres børns vegne eller smitter dem med deres egen bekymring.

Anne Skare Nielsen peger på, at bamsen som symbol altid har stået for tryghed. Den repræsenterer både børns fantasi og deres behov for tryghed. Og så er den bare på ingen måde perfekt.