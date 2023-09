Det kan være et effektivt greb mod bandekonflikten i Odense at gøre banderne ulovlige. Sådan lyder det fra konservatives fynske retsordfører Mai Mercado, efter hun netop havde påbegyndt forhandlingerne om en ny bandepakke med de andre partier i folketinget.

Tidligere er bandegrupperingen Loyal to Familia blevet gjort forbudt ved en dom i højesteret, mens man lige nu arbejder på at forbyde rockergruppen Bandidos. Lykkes det, så har Mai Mercado en klar idé til, hvad næste skridt er.

- Så kan man for min skyld bare sætte en hel liste op med bander, man gerne ser forbudt, siger hun til TV 2 Fyn.

Og de bander man ser i Odense, de bør være på den liste?

- Jeg har ikke noget ønske om, at vi ikke skal gøre alt, hvad vi kan, for at stresse og jagte bander, så jeg synes bare, man skal give den gas velvidende, at det også kan være et svært skridt at tage. Hele Loyal to Familia-sagen røg hele vejen til højesteret. Alene det at få afklaret, om man kan lave en sag mod Bandidos kommer også til at tage lang tid.

- Men jeg har et håb om, at jo flere bander, vi kan få forbudt, jo lettere bliver det. Og så synes jeg jo, hvis man kan identificere, at der er tale om en bande fra domstolenes side, så synes jeg, man skal gøre sit, for at få dem forbudt.