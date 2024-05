Bandemedlemmer har kostet kommune trecifret millionbeløb

Nationale klynger bør have ansvaret

Rådmanden og et enigt social- og beskæftigelsesudvalg i Odense Kommune er glade for, at flere og flere kommuner nu melder sig ind i kampen mod banderne på Fyn.

Senest er Nordfyns Kommune er indtrådt i samarbejdet, hvor Odense Kommune har rakt ud til de andre fynske kommuner, fordi de oplever, at bandemedlemmer og kriminelle med tilknytning til bandemiljøerne flytter deres bopælsadresser til andre fynske kommuner for at slippe for kommunens beskæftigelsesindsats.

Men Christoffer Lilleholt er bange for, at de bandekriminelle formår at finde nye måder at gå under radaren i de mindre kommuner, hvis ikke indsatsen virkelig prioriteres.

- Hvis vi sikrer en indsats, hvor der er én kommune i hver region, der får ansvaret for de her bandekriminelle på tværs af regionen og dermed tager ansvaret for at lave 37 timers aktivering af dem, der er på offentlige ydelser og samtidig frit kan dele informationer, så har vi et helt andet spillerum for at dæmme op for de her kriminelle.