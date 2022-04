Bandemedlemmer undgår kontrol med proforma-flytninger

Men når de bandekriminelle flytter adresse til en nabokommune, kan specialenheden ikke længere føre kontrol med personerne, og sørge for at de dukker op til deres aktivering, som er et krav for at modtage ydelser.

- Det er jo lidt spildt arbejde, fordi man kan jo bare kan smutte til en anden kommune, og så er man ikke under det opsyn, som vi bruger mange ressourcer på, siger Christoffer Lilleholt.

Siden 2019 har der været i alt 12 sager, hvor bandekriminelle er flyttet til en anden kommune på Fyn.

I mindst to af tilfældene mener kommunen, at der er tale om proforma-flytning, da de bandekriminelle stadig opholder sig i Odense.

Kan ikke udveksle informationer

Christoffer Lilleholt vil derfor finde en løsning, så det ikke er nær så nemt for de bandekriminelle at omgå reglerne.

- Vi skal først og fremmest gå i dialog med kommunerne om det og se, om vi kan rette op på det, om de måske kan lave noget aktivering for dem, eller om vi kan modtage dem og lave aktivering.

- Hvis det ikke kan lade sig gøre, håber jeg da på, at Christiansborg også vil kigge ind i det og tage fat på at give dem hammeren og give et minimum af aktivering for de bandekriminelle, siger rådmanden.