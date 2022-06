Bandeopgør: Fyns Politi indfører visitationszone i Vollsmose efter knivstikkeri

I visitationszonen har politiet udvidede rettigheder til at visitere personer og køretøjer inden for zonens område.

Stukket med kniv

Fyns Politi fik klokken 01.15 en melding om en hændelse i krydset ved Vollsmose Allé og Kertemindevejen, hvor en bil tilsyneladende forsætligt havde påkørt en person, der efterfølgende blev overfaldet og stukket med en kniv. Han blev lettere tilskadekommen.

Samtidig blev en anden person på stedet også overfaldet og stukket med kniv. Han blev alvorligt tilskadekommen og er indlagt på sygehuset, oplyser politiet.

Ifølge TV 2 Fyns oplysninger har den indlagte fået adskillige knivstik flere steder på kroppen.



Forud for knivstikkeriet havde politiet fået oplysninger om en hændelse på Østre Ringvej mellem Niels Bohrs Alle og Nyborgvej - efter oplysningerne var der tale om et stenkast mod en bil. Alt tyder på, at der er tale om en bil, der var indblandet i det efterfølgende knivstikkeri.

To grupperinger i Vollsmose

Personkredsen, som mistænkes for at have deltaget i nattens hændelser, har relation til de to grupperinger, 9hunna og NBV, der holder til i henholdsvis Vollsmose og Korsløkkeparken.

- Grupperingerne er særdeles mobile. Hvis politiet skal have mulighed for at foretage visitationer for ulovlige våbenbesiddelser, skal dette kunne ske både i umiddelbar nærhed af kendte, aktuelle adresser og opholdssteder, men også i et større afgrænset område, skriver politiet i pressemeddelelsen.

Otte personer bliver fremstillet i grundlovsforhør i sagen onsdag eftermiddag.