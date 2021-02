Bander bekæmpes med Al Capone-metoden: - Når du pisser på samfundet, smækker pengekassen i

Siden 2018 har Odense Kommune hentet over 3,7 millioner kroner på snyd med offentlige ydelser hos rockere- og bandemedlemmer.

Det fremgår af en ny opgørelse over bandesituationen i Odense.

- Hårdkogte kriminelle, som er ligeglade med samfundet, skal selvfølgelig have pengekassen klappet i, og så skal de straffes, hvis de snyder. Jeg synes, at det er superfedt, at vores kontrolgruppe kan komme efter dem, når de snyder med offentlige ydelser, siger beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro (SF).

Al Capone-metode stopper snyd

De 3,7 millioner kroner er hentet på tilbagebetaling af offentlige ydelser eller stoppede offentlige ydelser til bandemedlemmer og eventuelle mødre til deres børn. Pengene er fordelt på 43 forskellige sager.

Vi som myndigheder rotter os sammen og kører de store kanoner frem Brian Dybro, rådmand, Odense, SF

Det er Odense Kommunes kontrolgruppe, der står for indsatsen med at afsløre bandemedlemmernes snyd og svindel med offentlige ydelser. Og i særlige sager bliver den såkaldte Al Capone-metode også taget i brug.

Metoden dækker over, at repræsentanter fra kommunens kontrolgruppe, Politi og SKAT arbejder tæt sammen og dele oplysninger.

- Det berømte Al Capone-samarbejde betyder, at vi som myndigheder rotter os sammen og kører de store kanoner frem for at komme efter dem. Jo mere vi fra kommunen sanktionerer dem, jo lettere bliver det også at komme efter deres kriminelle penge, som de har svært ved at forklare, hvor de har fra, når de ikke har officiel indkomst, siger Brian Dybro.

Styrket samarbejde

Metoden er opkaldt efter den amerikanske mafiaboss Al Capone, som huserede i Chicago i 1930'erne. Her havde myndighederne svært ved at dømme mafiabossen for smugleri, mord eller anden kriminalitet.

Til gengæld samarbejdede myndighederne om at få ham dømt for skattesnyd.

På samme måde arbejder myndighederne sammen om at dele oplysninger, som kan bruges til at afsløre bandemedlemmer og rockeres snyd med offentlige ydelser, sort arbejde og kriminalitet. Og samarbejdet glæder rådmand Brian Dybro.

Når du pisser på samfundet, så smækker vi pengekassen i. Brian Dybro, rådmand, Odense, SF

- Lige præcis med de her bande- og rockermedlemmer, der skal vi bruge alle de midler, vi har til rådighed for at afsløre deres snyd, siger han.

Også Fyns Politi har oprustet i kampen mod banderne. Fra sidste efterår er samarbejdet mellem kommunens kontrolgruppe og politiet blevet intensiveret, så der nærmest på ugebasis bliver udvekslet oplysninger.

Desuden har Fyns Politi sat to ekstra medarbejdere af til området.

Ud over at myndighederne arbejder sammen om at stresse banderne, har Odense Kommune også en specialenhed, som er i tæt kontakt med de bandemedlemmer, der modtager offentlige ydelser. Hvis et bande- eller rockermedlem får offentlige ydelser bliver vedkommende bedt om at komme til et møde med en kommunal medarbejder et par gange om ugen. Hvis de ikke møder op, ryger de ydelserne.

- Vi gør alt, hvad vi kan, for at presse og stresse dem ud fra devisen om, at når du pisser på samfundet, smækker vi pengekassen i. Her taler vi om hårdkogte kriminelle. Hvis der er nogen, der vil ændre deres liv, er vi klar til at hjælpe, siger Brian Dybro.

Ifølge tal fra Odense Kommunes beskæftigelses- og socialforvaltning er 22 bande- eller rockermedlemmer sidste år gået fra at være på en offentlig ydelse til at få et job eller påbegynde en uddannelse. Efter tre måneder holder omkring 65 procent af dem stadig fast.

Foreslår udvidelse af specialenhed

I dag arbejder kommunens specialenhed kun med rockere og bandemedlemmer, men rådmand Brian Dybro foreslår, at gruppen bliver udvidet, så de kriminelle, der befinder sig i randområdet af banderne og rockerne, også følges tæt med flere ugentlige samtaler eller aktivering.

- Der er vel omkring 100 personer, som er lige under bande- og rockeregrupperingerne, og mit forslag er, at vi udvider specialenheden, så den også tager sig af vækstlaget, siger Brian Dybro.

- Jeg forestiller mig, at vi udvider fremmødetilbuddet, så den gruppe hver morgen skal møde op og hilse på en kommunal medarbejder, hvis de vil modtage offentlige ydelser.

Brian Dybro håber at få opbakning til sit forslag fra de øvrige partier i Odense Byråd. Forslaget vil koste kommunen 1,2 millioner kroner om året.