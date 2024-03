Bander har begravet stridsøkse - men politiet frygter ny tendens

Han vurderer ikke at det fynske bandemiljø vækster særlig meget i øjeblikket, men oplever dog en anden kedelig tendens i de fynske bander.

- Ligesom andre steder i landet ser vi også på Fyn, at der bliver rekrutteret meget unge mennesker til at løbe bandernes ærinder, fortæller han og fortsætter:

- Men vi har i politiet stor succes med at lægge et tryk på de eksisterende grupperinger. Udfordringen er, at når en gruppering opløses, så opstår der en ny. Det er en større og sværere udfordring at løse.

Vicepolitiinspektøren understreger, at det er et øjebliksbillede, når man taler om, at konflikten er slut. Erfaringsmæssigt ved han, at der sandsynligvis vil opstå en ny konflikt. Om det bliver i morgen, eller om et år, er dog svært at spå om.

Eksplosioner på stribe

Sidste år blev en lang række beboelsesejendomme i Odense blevet ramt af sprængninger.

Senest blev en opgang i Lærkeparken i Vollsmose raseret, da der klokken seks om morgenen den 25. december eksploderede en stor krysantemumbombe.

Den 30. september klokken 03.30 blev to teenagere taget på fersk gerning af politiet, da de forsøgte at sprænge en opgang på Nyborgvej i Odense med over fire kilo plastisk sprængstof.