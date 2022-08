Bander skaber stor uro i nyt boligområde i Odense: Trusler og åbenlyst salg af narko

Kriminelle bander har hen over sommeren skabt stor utryghed i Blangstedgård i det sydøstlige Odense. Bandernes tilstedeværelse har blandt andet resulteret i vanvidskørsel, trusler og åbenlyst salg af narkotika i området.



Det fortæller en beboer, som af hensyn til sin sikkerhed ønsker at være anonym. Vi kalder hende derfor for Karen. TV 2 Fyn kender kvindens identitet.

- Vi oplever tiltagende problemer i Blangstedgård med bandekriminalitet.

- De handler med narkotika åbenlyst på vores små stræder, de kører vanvidskørsel, de truer beboerne, og det vil jeg simpelthen ikke finde mig i. Jeg er så ramt på min retsfølelse, siger Karen.

Der har gennem flere år været udfordringer med bander i flere områder i Odense. Særligt i Vollsmose og Korsløkkeparken har der været problemer med bander og grupperinger, der har skabt utryghed for beboerne i de kvarterer.

Men i løbet af sommeren har beboerne i Blangstedgård altså også fået besøg af banderne.

- Det skaber utryghed, og de skræmmer med deres truende adfærd, siger Karen.

Mere fokus

For at komme problematikken til livs håber Karen derfor, at bekæmpelsen af bandekriminalitet får endnu større politisk fokus fremover.

- Det er altså noget, der berører rigtig mange mennesker i hverdagen. Det skaber angst i samfundet, siger Karen.

Netop det har været et fokusområde for Odense-borgmester Peter Rahbæk Juel (S) i de seneste år. Står det til ham, skal indsatsen mod bandekriminalitet i Odense hele tiden skærpes.

Han kaldte tidligere på sommeren situationen mellem banderne i Odense for "grotesk".

- Det er jo fuldstændig groteske højder, de her interne opgør tager. Med knivstikkeri og jagt på hinanden. Det er en alvorlig sag, siger Peter Rahbæk Juel.

Derfor vil han også sikre, at der fortsat bliver lagt et pres på de personer og grupperinger, som står bag opgøret.

- Vi gør rigtig mange ting. Vi presser dem, der er på overførselsindkomster, og vi har kontrolgruppen på i forhold til ydelser. Vi har et tæt samarbejde mellem kommune og politi for at finde ud af, hvem der er i miljøet, og hvem der er på vej ind i det, og vi forebygger på skoleområdet, siger han.

Visitationszone rykker problemet

Efter det knivstikkeri i Vollsmose, som borgmesteren taler om, indførte Fyns Politi 1. juni en visitationszone i Vollsmose og dele af Korsløkke.

Formålet med visitationszonen, hvor politiet har udvidede rettigheder til at visitere personer og køretøjer inden for zonens område, er at forhindre fremtidige utryghedsskabende kriminelle handlinger og dermed genskabe trygheden i området.

Derfor giver det ifølge Karen god mening, at banderne nu i stedet er rykket et andet sted hen.

- Jamen, det er jo et rigtig godt bevis på, at det bare flytter. Vi føler jo nærmest, at vi bliver udstødt af vores eget område. Jeg kender mange, der er lige så utrygge som mig, og jeg føler, at vi er nødt til at få det frem i lyset, ellers så bliver det dem, der vinder, og så mister vi vores dejlige sted. Og det vil vi simpelthen ikke være med til, siger Karen.

Fyns Politi bekræfter

Over for fyens.dk bekræfter Fyns Politi, at det godt er klar over, at banderne i løbet af sommeren har været ganske synlige i Blangstedgård.

- De er derude, og det er politiet godt klar over. Dér, hvor banderne viser sig, gør politiet det også, siger Lars Bræmhøj, chefpolitiinspektør i Fyns Politi, til fyens.dk.

Lars Bræmhøj bekræfter også flere af de oplysninger og oplevelser, som Karen fortæller om.

Blandt andet erkender chefpolitiinspektøren også, at banderne med stor sandsynlighed er rykket fra Vollsmose til Blangstedgård på grund af visitationszonen omkring Vollsmose og Korsløkke fra 1. juni til 19. juli.