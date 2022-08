Banderelateret overfald: To anholdt for knivstikkeri

En 17-årig og en 26-årig mand er mandag aften blevet anholdt og sigtet for knivstikkeri og overfald i Odense.



Ifølge politiet er der meget, der tyder på, at hændelserne omkring knivstikkeriet har relation til bandemiljøet i Odense.

Overfaldet skete i forbindelse med to episoder mandag aften. Den ene fandt sted på Toftevej klokken 19.18, den anden fandt sted i krydset Ejbygade/Åsumvej kort tid efter.

Begge episoder er altså foregået nær Vollsmose og Korsløkkeparken, hvor to rivaliserende grupperinger holder til.

I forbindelse med den ene episode blev en 32-årig mand overfaldet og stukket med kniv.

Manden blev efterfølgende bragt til OUH, hvor han blev behandlet for sine kvæstelser. Han er uden for livsfare.

Politiet var i løbet af mandag aften massivt til stede i området med både mandskab og hunde for at efterforske hændelserne og sikre spor - og for at skabe tryghed for beboerne i området.



De to anholdte bliver tirsdag klokken 14 fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Odense, hvor anklagemyndigheden ved Fyns Politi vil anmode om lukkede døre.

I løbet af sommeren har også beboerne i Odense-bydelen Blangstedgård oplevet kriminelle bander sælge narko, køre vanvidskørsel og true beboerne i området.