Banner i bybilledet: Skal folk være små coronabetjente?

Ifølge kommunen er de første gang sat op i efteråret, hvor smitten var stigende.

Formålet var blot at gøre opmærksom på retningslinjerne for at beskytte borgerne og handelslivet, fortæller Henrik Littau, der er drift- og anlægschef i Odense Kommune.

- Det var ikke hensigten at anvende en politimandstilgang. Det har udelukkende været at få folk til at være opmærksomme og få smittespredningen i fokus, siger han.

Henrik Littau medgiver dog, at teksten kan sende et andet signal, og at samme besked ved en spritdispenser i supermarkedet ville have undret ham.

- Det var ikke det, der var intensionen. Situationen var, at der skulle kommunikeres på en måde, der blev bemærket, fordi smitten steg igen. Hvis jeg skal lave nye bannere og sætte dem op, så vil jeg overveje at lave dem på en ny måde, som passer til den nuværende situation, siger drift- og anlægschefen.

- Men jeg mener ikke, at det er så problematisk det, der står, at jeg vil pille dem ned og lave dem om.