Bar-ejer forklarer - derfor er mindre vold i julesæsonen

Jonas Bäckström er formand for Restauratørforeningen af 1883 og ejer af Molotov Bar i Odense. Han er ikke overrasket over, at det forholder sig sådan.

- For det første har alle diskoteker og barer flere dørmænd på. For det andet forbereder vi vores personale på den perioder, der kommer, fortæller han til TV 2 Fyn.