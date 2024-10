Bare en dreng fra Bellinge: 17-årig OB-komet jubler over succes

Landskampe for Irland og Danmark

I dette efterår er han blevet en del af det danske U18-landshold, og også her imponerede han ved at score tre mål i sin første kamp i rødt og hvidt. Tidligere har han repræsenteret det irske U19-landshold, fordi hans far har rødder i Irland.

- Det er altid fedt at spille landskamp, hvor man kan vise sig frem. Det er fedt at komme ud og spille nogle kampe uanset om det er Irland eller Danmark. Min far har irske rødder, og jeg har dobbelt statsborgerskab, og da jeg i en periode havde det lidt svært i klubben, kunne jeg få kamptræning på det irske U19-landshold. Det betød, at jeg kom tilbage på sporet og fik noget selvtillid, siger William Martin, der nu nyder succesen i OB og på det danske U18-landshold.

Han ser frem til fredagens kamp for OB mod HB Køge, hvor der forventeligt vil komme mange OB-fans på stadion i Odense.

- Mod Kolding kæmpede vi sejren hjem og sled og slæbte alle sammen. Det gjorde fansene også, for de er der for holdet, og det gør bare, at vi kan kæmpe sejrene hjem og komme ned og synge sammen med dem efter kampe. Det håber vi, at vi kan gøre igen i morgen, siger William Martin.

Der er kampstart i opgøret mellem HB Køge og OB fredag aften klokken 19.00.