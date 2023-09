Stemmeret, fri abort og retten til lige løn.

Der er sket rigtig meget med danske kvinders rettigheder i løbet af de sidste 108 år. Men det betyder ikke, at kampen er slut.

I Odense er Moanna Quynh her gået i tidligere feministers fodspor.

Hun har startet en femifestival for at kaste lys over de områder, hvor ligestillingen endnu ikke er slået igennem.

