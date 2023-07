Barfodet mand stak af fra motorvejsuheld - nu er han fundet

Fynske Motorvej var i en periode fredag morgen spærret i østgående retning efter et uheld ved afkørsel 52, Assensvej, i Odense.



Motorvejen blev klokken 09.40 åbnet igen, viser Vejdirektoratets trafikkort.

I forbindelse med uheldet ledte politiet efter en mand i 20'erne, der løb barfodet fra stedet.

- Der er nogle anmeldelser, som peger på, at der er noget hasarderet kørsel forud for uheldet. Man har blandt andet strejfet en lastbil.

- Og vi er interesseret i dels at få fat i ham, og dels i at få fat i folk, som har kørt samme strækning samtidig med ham, sagde vagtchef ved Fyns Politi Henrik Strauss til Ritzau.

Der var ifølge vagtchefen ikke umiddelbart nogen tilskadekomne i forbindelse med uheldet.

Ved middagstid fredag var det lykkedes politiet at finde den barfodede mand, skriver TV 2. Det var takket være vidneforklaringer og efterladte genstande.

Manden står til at blive mødt med en række sigtelser, herunder for at være stukket af fra et færdselsuheld, skriver mediet.