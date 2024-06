Barn affyrede pistol - nu har teenager fået sin dom

En 19-årig mand er ved Retten i Odense blevet idømt 60 dages ubetinget fængsel, efter han sidste år efterlod en såkaldt signalpistol i legerummet i McDonald's i Odense-bydelen Tarup, hvorefter pistolen blev fundet af et barn, som affyrede et skud.

Det oplyser Fyns Anklagere på X.

Manden blev dømt skyldig efter straffelovens §252, stk. 1, da han "for vindings skyld, af grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde volder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed".

Ved episoden viste barnet pistolen til sin far, som reagerede ved at pege pistolen nedad, hvorefter skuddet blev afgivet.

Politiet oplyste videre, at der ikke var tale om et skarpt våben, og at pistolen derfor ikke har sendte et projektil afsted.



Ingen kom til skade ved hændelsen.