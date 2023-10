Barn fandt signalpistol i legerum

Fyns Politi efterforsker en sag om skudafgivelse fra en såkaldt signalpistol ved McDonald's i Odense-bydelen Tarup.

Politiet oplyser i en pressemeddelelse, at signalpistolen blev fundet i legerummet på McDonalds.

Her blev den opdaget af et barn, der efterfølgende viste den til sin far. Faren pegede hurtigt pistolen ned af, hvorefter den afgav et skud.

Politiet oplyser endvidere, at der ikke er tale om et skarpt våben, og at pistolen derfor ikke har sendt et projektil afsted. Ingen er kommet til skade ved hændelsen.

Politiets formodning er, at signalpistolen kan være endt i legerummet efter at en mand onsdag søgte tilflugt på McDonald's under påskud af at være forfulgt af andre. Han forlod dog stedet inden politiets patrulje nåede frem.