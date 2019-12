Basar-udlejer udtaler sig:  - Vi har længe været uenige

Mohammad Saad, som via sit firma Bazar Fyn Aps står for udlejning af butikslokaler i Bazar Fyn i Odense, har søndag formiddag udsendt en pressemeddelelse med sin version af, hvorfor det er endt med, at Bazar Fyn nu afvikles og lukkes.

Lørdag fortalte ejendommens ejer Olav de Linde, at aftalen med Mohammad Saad og hans firma Bazar Fyn Aps var opsagt for længe siden, og at bygningen på nuværende tidspunkt burde være tømt for butiksindehavere.

Mohammad Saad skriver i sin presemeddelelse, at det er "længere tids uenighed" om basarens fremtid som "nu har ført til at Olav de Linde A/S har valgt, at ophæve" lejemålet.

Til TV 2/Fyn uddyber Mohammad Saad og siger blandt andet, at der gennem længere tid har været forhandlinger med en tredjepart om overtagelse af hans firma.

Uenigheden har ført til, at det nu er op til fogedretten at afgøre, hvornår butiksindehaverne i Bazar Fyn skal være ude.

Mohammad Saad skriver desuden, at "årsagen til det triste udfald er en generel utilfredshed med lejeniveauet" og "dårlig økonomi for de skiftende fremlejere siden starten af dette årti".

Direktør afviser

I pressemeddelelsen fremgår det, at Mohammad Saad har en opfattelse af, at Olav de Linde i længere tid har ønsket at "tømme basaren, renovere lokalerne og starte et nyt koncept op".

Det afviser Søren Gørup Christiansen, der afdelingsdirektør i Olav de Linde i Odense, dog pure.

- Det er jo ikke noget, vi har magt over. Når lejemålet er udlejet, er det ikke noget, vi kan bestemme. Lejemålet er udelukkende ophævet, fordi det er blevet misligholdt. Der er ikke nogen hemmelige planer bag det, siger han til TV 2/Fyn.

Han ønsker ikke at kommentere på, præcis hvornår lejemålet er ophævet, og de nærmere omstændigheder omkring tvisten.

- Det er ikke vores rolle at gå ud og fortælle om noget, hvor der også er en anden part involveret på den her måde, siger han.

Ifølge Mohammad Saad koster det årligt koster 2,1 millioner kroner plus moms i husleje for basaren. Dertil kommer fællesudgifter, så den årlige udgift lander på 3,6 millioner kroner plus moms.

Det er et gennemsnit på godt 328 kroner plus moms per kvadratmeter. I et opslag på Olav de Lindes hjemmeside udlejer det aarhusbaserede ejendomsselskab lokaler i samme område i Odense for minimum 700 kroner plus moms per kvadratmeter.

