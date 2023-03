Bashkim Kadrii efter sejr: - Vi lever stadig

OB klatrede med fredagens 2-1-sejr over AaB op på syvendepladsen i Superligaen, og det betyder, at fynboerne stadig har mulighed for at komme i top-6 med én kamp tilbage, hvilket er holdets store målsætning.

En af dem, der med scoringen til 1-0 var med til at sikre sejren, var angriberen Bashkim Kadrii, som er glad for, at hans hold stadig lever i top-6-ræset, og at OB spillede, som de gjorde.

- Vi lever stadig. Jeg håber, at denne sejr betyder meget, selv om vi ikke selv kan afgøre det, siger han.

OB's cheftræner, Andreas Alm, mener også, at håbet om top-6 fortsat er spinkelt, men håber på, at resultaterne går fynboernes vej.

- Jeg håber, at der er en mulighed for, at vi kan tage top-6. Det ville være fantastisk efter kampen mod FCK, hvis vi kunne tage til Aarhus, vinde den sidste kamp og dermed komme i top-6, siger han.

Alm understreger, at fredagens sejr var vigtig både for top-6-håbet, men også for at holde afstand til AaB.

- For top-6 og for at holde afstand til AaB var det en supervigtig kamp for os. Teoretisk set er top-6 mulig nu, men vi fokuserer på, hvor store chancerne er, efter at alle har spillet i denne runde.

Alm er også tilfreds med sit holds præstation, som kommer under en uge efter 0-7-nederlaget i Parken til FC København.

- Jeg synes, vi spillede en fin kamp. Vi skabte nok chancer til at vinde kampen, og det gjorde vi også. Jeg synes, vi forsvarede fint.

- Det sidste mål havde vi gerne undgået, for det er altid bedre at vinde 2-0 end 2-1, men vi spillede en kamp, hvor vi følte, at vi var bedre end modstanderen, og det var målet i dag, siger Alm.

Det var også sådan, Bashkim Kadrii så kampen.

- Det var en fantastisk kamp fra vores side. Vi spillede godt, havde kontrol det meste af kampen og skabte en masse chancer.