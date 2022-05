Beboere dybt bekymrede efter asbestskandale: - Der bor jo også folk her med små børn

Samme utryghed føler Inge-Lise Holm Hansen, der har boet i Højstrupparken i 42 år og ligesom Vibeke Verner Lauridsen har været genhuset i et halvt år, mens deres lejligheder blev renoveret.

De frygter, at BR Miljøtech fra starten har håndteret asbesten forkert eller mangelfuldt for at bruge Enemærke & Petersens ord.

- Jeg er overbevist om, at der stadig er asbest i lejlighederne. Det er helt sikkert, siger Inge-Lise Holm Hansen, der blev forskrækket, da hun så den skjulte videooptagelse af håndteringen af asbesten, som Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn valgte at bringe tidligere på ugen:

- Jeg tænkte først: "Det er da løgn – du ser forkert". Det gjorde jeg så ikke. Og det er jo det, der gør os bange for, hvordan asbesten så er blevet håndteret, da vores lejligheder blev renoveret, og om det hele er fjernet.

Vidste intet om asbest

Ifølge Vibeke Verner Lauridsen og Inge-Lise Holm Hansen har de på intet tidspunkt fået noget at vide om, at der overhovedet var fundet asbest i forbindelse med renoveringen i Højstrupparken.

- Nej, vi har intet hørt fra entreprenøren eller fra FAB. Vi fik først noget at vide, efter at elektrikerformanden stod frem i medierne. Hvis det ikke var for ham, havde vi gået i lykkelig uvidenhed om, hvad der foregår, siger Inge-Lise Holm Hansen, der ikke har lagt mærke til arbejdere med særlige mundværn og beskyttelsesdragter på eller omkring byggepladsen:

- Enhver ved, hvor farlig asbest kan være, så når man ikke ser nogen med åndedrætsmasker eller noget som helst, så går man jo ud fra, at der ikke er noget farligt. Men der har vi så været for naive.

Efterlyser nye undersøgelser

Efter at Enemærke & Petersen har erkendt, at nedbryderfirmaet BR Miljøtech har udført en mangelfuld håndtering af asbesten, mener de to beboere, at entreprenøren og FAB har en forpligtelse til at få lavet nye, uvildige analyser for asbest af de lejligheder, som beboerne allerede er flyttet tilbage i.

- De er nødt til at få lavet nogle grundige undersøgelser og finde ud af, om asbesten er blevet håndteret på samme måde her, og om der stadig er noget asbest tilbage. Det bør de gøre, siger Vibeke Verner Lauridsen.

FAB overvejer nye stikprøver

Hos boligforeningen FAB har man igennem de seneste dage holdt adskillige møder om asbesthåndteringen i Højstrupparken.

FAB's byggechef Henrik Max Rasmussen forstår sådan set godt, hvis beboerne er bekymrede. Og han afviser ikke, at boligforeningen kommer til at lave nye prøver for asbest i nogle af de lejligheder, hvor beboerne allerede er flyttet ind igen.