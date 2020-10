Beboere er utrygge efter serie af brande - nu gør udlejer noget

Så sent som natten til onsdag var den gal igen i Odense SV. Her var der sat ild til et legehus på Heliosvænget.

Ifølge beboerne i området er der tit brand. De er sikre på, at brandene er påsatte, og det gør dem utrygge.

Ifølge vicepolitiinspektør Anders Sims-Nielsen, Fyns Politi, har der de seneste ti dage været to brande i området - en på Heliosvænget og en på Athenavænget - og den 23. september brændte en campingvogn på Dianavænget.

Det stemmer overens med det utrygge beboere fortalte til TV 2 Fyn onsdag morgen efter nattens brand.

Her fortalte tre beboere på Heliosvænget, at de mistænker de tre brande, som der har været i området den seneste måneds tid, for at være påsatte.

De fortalte også, at de er utrygge ved situationen, mens en beboer håber, der kan blive opsat videoovervågning.

Der er tilsyneladende grund til at være utryg. Det fortæller udlejeren, boligselskabet Kristiansdals direktør, Erik Thomsen til TV 2 Fyn.

- Vi har nogle unge, meget unge, det skaber problemer. De kommer fra en lille håndfuld familier, der bor i området. Og de trækker også nogle andre unge til fra andre områder i Odense, siger Erik Thomsen og forklarer, at løsningen ikke ligger lige for:

- Det er meget komplekse problemer, som vi sammen med de sociale myndigheder kæmper med at løse.

Erik Thomsen har indbudt beboerne i Heliosvænget til et møde den 23. oktober. Her skal der blandt andet drøftes, hvordan der kan skabes mere tryghed i området - herunder muligheden for videoovervågning.

- Vi har nogle meget engagerede beboere i området, og de skal nok komme frem med forslag, som vi kan sætte i værk, siger Erik Thomsen

Vicepolitiinspektør Anders Sims-Nielsen fortæller at der til dato i år er registreret 18 brande i hele Odense SV.

Det vides ikke, hvad der var årsag til onsdag morgens brand i legehuset på Heliosvænget, men vagtchefen ved Fyns Politi konstaterede, at "det er sjældent, at legehuse antænder af sig selv". Foto: Ole Holbech