Rullemarie er nået frem: Mistænkelig genstand fundet i evakueret boligområde

Der er fundet en mistænkelig genstand på Dianavænget 24 i det sydvestlige Odense, og derfor er politiet onsdag eftermiddag til stede.

Forsvarets sprængningseksperter, også kaldet EOD eller bomberydderne, er tilkaldt for at undersøge genstanden, oplyser politiet.

EOD er en særlig enhed, der har til opgave at fjerne ueksploderet ammunition ved hjælp af en rullemarie. Det er en fjernstyret robot, som bruges til at undersøge, fjerne og uskadeliggøre ting, som mistænkes for at være bomber, ammunition, fyrværkeri eller ustabile kemiske stoffer.

Beboere evakueret - vejen afspærret

Beboerne i området er blevet evakueret, og der er opsat afspærring, oplyser politiet.

Opdatering TV 2 Fyns reporter på stedet fortæller, at Forsvarets sprængningseksperter er kommet frem til Dianavænget ved 14.30-tiden. Politiet er massivt til stede, og der holder tre-fire af politiets mandskabsvogne. Derudover er der omkring 30-40 lokale, som holder øje med, hvad der foregår.

Husene på Dianavænget består primært af etageejendomme, og derfor bor der en del mennesker i området omkring nummer 24.

Politiet melder yderligere oplysninger ud på et senere tidspunkt.