Beboere frygter for naturområde: Byggeplaner vil "'ødelægge naturen"

Beboerne på Bellinge Fælled i det sydvestlige Odense er flittige brugere af det nærliggende naturområde.

Men beboer Palle Skov frygter at miste naturområdet ved regnvandssøerne til fordel for endnu flere boliggrunde i det nye boligkvarter.

- Vi vil gerne bruge naturen, og det vil man miste. Det er ikke nok bare at se på regnvandssøerne, men vi vil også gerne se på dyrelivet her, siger beboer og pensionist Palle Skov.

- Jeg er kun interesseret i, at byen udvikler sig. Men hvorfor lige fjerne den natur, som vi har her? Der er masser plads i nærheden at bygge på.

Den sidste etape af udstykningen på Bellinge Fælled er netop ved at blive behandlet på Odense Rådhus.

Denne etape skal finde sted omkring stedets regnvandssøer, hvor der er et rigt plante- og dyreliv, fortæller Palle Skov.

89 underskrifter indsamlet

Til stor frustration for beboerne har man derfor indsamlet 89 underskrifter imod den kommende lokalplan på området.

- Vi gør det på grund af vores rige dyreliv, som vi har observeret de sidste tre år. Der er kommet et meget rigt dyreliv her, og hvis vi vil være en grøn kommune og en storby, så er det vigtigt at bevare nogle oaser, siger pensionist og beboer Palle Skov og fortsætter:

- Og her er en oase som man virkelig skal opleve.