Beboere hørte skuddene: - Det er voldsomt

- Det er voldsomt. Det er utrygt.

Sådan lyder det fra en tydeligt chokeret beboer i et parcelhusområde i det sydøstlige Odense, som TV 2 Fyn taler med tirsdag aften.

Omkring 16.25 fik Fyns Politi de første anmeldelser om skyderi i området ved Tornbjerg Gymnaisum, og nogenlunde samtidig bliver Christian - som TV 2 Fyn kender efternavnet på - afbrudt i sin tidlige aftensmad, da han hører to brag.

- Vi hører to kæmpe brag, siger Christan, der kigger på sin ven. De tænker begge to det samme:

- Det var vist ikke bare en raket.

TV 2 Fyn har fået bekræftet af yderligere en beboer i området, at han hørte to eller flere høje brag i eftermiddags.

Christian fortæller også, at en ven, der bor i området har set to mænd med skydevåben i sin gade.

Fyns Politi efterlyser netop to mænd i forbindelse med skyderiet, der beskrives som 20 til 30 år og iført mørkt tøj. Politiet mistænker, at de kan have relation til bandemiljøet.

- Det er uhyggeligt. Der bor mange gamle mennesker i det her område. Det er helt uacceptabel, lyder det fra Christian.



Har man set noget i forbindelse med episoden, kan man kontakte Fyns Politi på telefon 114.