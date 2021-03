Beboere i Åløkkeskoven jubler over afgørelse efter flere års kamp

En gruppe beboere i området omkring Åløkkeskoven i Odense har i en årrække været frustreret over et potentielt boligbyggeri, men nu er der glæde, efter at politikerne i Odense er blevet enige om at bevare skoven.

- Det er en helt fantastisk afgørelse for Odense, og det er dejligt, at vi har nogle politikere, som viser ambitioner og visioner ved at ønske at bevare vores grønne arealer og vores fantastiske skov, siger Axel Lund Henriksen, der er næstformand i Åløkkekvarterets Grundejerforening.

Debatten om den såkaldte matrikel 27F - også kendt som cirkuspladsen - der er ejet af ejendomsselskabet Olav de Linde, har raset siden 2016.

500 år gammel skov

Arealet skal gøres til den del af det grønne danmarkskort, som består af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser.

Grønt Danmarkskort Grønt Danmarkskort er et sammenhængende naturnetværk, som alle kommunerne bidrager til med udpegninger i deres kommuneplaner. Netværket omfatter eksisterende og potentielle naturområder og økologiske forbindelser. I juni 2017 vedtog Folketinget en ændring af planloven, som indebærer, at kommunerne skal foretage en samlet planlægning for naturbeskyttelsesinteresser og Grønt Danmarkskort. Kilde: Erhvervsstyrelsen Se mere

- Det har været et utrolig langt forløb for os borgere, konkluderer Axel Lund Henriksen.

- Når vi har noget fantastisk skov, som er mere end 500 år gammel, og som har været beskyttet i 50 år, er det utrolig vigtigt, at vi ikke bare fjerner sådan et fantastisk stykke areal, som er til glæde for alle borgere i Odense, fortæller han.

Selv om han roser politikerne for deres arbejde i den langstrakte sag, vil han ikke pege på, hvem der skal have æren for, at træerne i en del af Åløkkeskoven ikke skal fældes.

Lilleholt: Det har taget noget tid for Socialdemokratiet

Heller ikke politikerne er enige om, hvem der skal have æren.

Afgørelsen i sagen er faldet, efter at Socialdemokratiet mandag valgte at støtte et forslag fra by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V), som hele tiden har støttet en bevarelse af træerne i skoven.

- Det har været et uskønt forløb, fordi der har været usikkerhed om, hvad nogle politiske partier har ønsket. Vi meldte tidligt ud, at der ikke skulle bygges i Åløkkeskoven, siger Christoffer Lilleholt.

- Det har taget noget tid for andre politiske partier, og jeg er glad for, at vi nu kan stå sammen - Venstre og Socialdemokratiet og andre partier - om det grønne Odense, forklarer han.

Socialdemokratiet: Rådmand skulle have søgt mere dialog

Byrådsmedlem Maria Brumvig (S), der er medlem af by- og kulturudvalget i Odense Kommune, erkender, at politikerne har været længe om at finde en afgørelse i sagen.

- Der har været mange ting, der skulle vejes for og imod, og nu har vi truffet en endelig beslutning og sagt, at der ikke skal bygges i Åløkkeskoven. Vi går med til, at matrikel 27F skal optages i det grønne danmarkskort, siger Maria Brumvig.

Det socialdemokratiske byrådsmedlem mener dog ikke, at Christoffer Lilleholt og Venstre skal løbe med æren.

- Jeg kunne godt have ønsket mig, at rådmanden for området havde været mere dialogsøgende og fundet et kompromis. Vi har holdt møder med alle parter over en rigtig lang periode for at finde en løsning, der kunne tilgodese alle parter, siger Maria Brumvig.

Er det rådmandens skyld, at det er blevet trukket så langt ud?

- Jeg tror, man skal passe på at kaste rundt med skyld, men når man er rådmand for by- og kultur, må man også forsøge at skabe dialog og forsøge at finde en løsning, og det oplever jeg ikke, at man har forsøgt, siger Maria Brumvig.

Byggefirma har ændret planer flere gange

Byggefirmaet Olav de Linde har i løbet af årene, som sagen har verseret, flere gange ændret planerne. De har lydt på både seks og otte nye bygninger i skoven. Så sent som i sidste uge kom der et nyt forslag på tre bygninger, og her fik planerne positive tilbagemeldinger fra Socialdemokratiet.

Christoffer Lilleholt har hele tiden sagt, at skoven skulle bevares som et grønt område. Hvorfor har I ikke taget hans forslag til jer noget tidligere?

- Det var et forslag, Venstre stillede i sidste øjeblik, da vi skulle godkende kommuneplanen. Derfor skulle det også sendes i høring først, så det er ikke noget, vi har haft supermeget tid til. Høringsfristen sluttede i fredags. På den baggrund træffer vi vores beslutning, forklarer Maria Brumvig.

Før forslaget om Åløkkeskoven er endeligt besluttet, skal det godkendes i byrådssalen i næste uge.