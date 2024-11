Beboere raser over “svineri” i kvarter: - Ren dovenskab

Han bor på Klingstrupvænget, der er en sidevej til Niels Bohrs Allé og tæt ved Rosengårdcentret, Bilka, Ikea, Harald Nyborg og mange andre butikker i området.

TV 2 Fyn har talt med flere beboere i området, der er irriteret over, at der er nogle, som ikke kan finde ud af at aflevere vognene tilbage til butikkerne, når de har handlet.

- Folk gider ikke sætte dem tilbage. Det er ren dovenskab, siger Kim Christensen.

- Når der bliver fjernet nogle vogne, er der kommet lige så mange nye til igen lidt senere, fortæller han.

Bilka-ejer: Så stort er problemet nu

Indkøbsvognene, der typisk koster omkring 1.500 kroner stykket, kommer fra forskellige butikker i området omkring Rosengårdcentret, eksempelvis Netto, Føtex og Bilka, der ligger lige ved siden af.

Her ærgrer man sig også over, at kunderne ikke afleverer indkøbsvognen tilbage, når de har handlet.

- Det har tidligere været et stort problem, men det er ikke noget, der fylder ret meget lige nu – heldigvis, siger Christoffer Green Sørensen, der er pressemedarbejder i Salling Group, som ejer Bilka, Føtex og Netto.

- Når det er sagt, kan man jo desværre finde indkøbsvogne rundt omkring i landet, der ikke er afleveret tilbage, men sammenlignet med tidligere fylder det ikke lige nu, forklarer han.

Finder indkøbsvogne i Odense Å

For 10-15 år siden oplevede nogle supermarkedskæder udgifter i millionklassen for at erstatte stjålne indkøbsvogne.

Mange butikker har som følge heraf i løbet af de seneste årtier indført mønt- eller polet-returordning, som har været med til at holde antallet af stjålne indkøbsvogne, der efterlades i naturen, nede.

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening er det ikke usædvanligt, at man finder indkøbsvogne i naturen. Tværtimod. Når Odense Å bliver gjort forårsrengjort, er der også fundet indkøbsvogne i åen.