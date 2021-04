Beboere trætte af vaccinationscenter: - Trafikkaos skaber utryghed og spærrer os inde

- Indimellem bliver der kørt 50 kilometer i timen her på stierne. Bilister tror, de "ejer" vejen og er ikke opmærksomme på tilkørselsvejene. Det kan let ende med et uheld, frygter han. Christoffer Hindsgaul mener, at myndighederne hidtil har haft mest fokus på at få folk hurtigt ind til vaccinationsområdet.



- Og så må bilisterne selv sørge for at finde ud gennem stierne, siger Christoffer Hindsgaul.