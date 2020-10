Beboere utrygge ved at cykle eller gå på vejene efter dødsulykke

Flere beboere i boligkvarteret Østerlunden tæt ved Østerbro i det centrale Odense er utrygge efter en dødsulykke i området i september.

Derfor har initiativtager Rikke Sørensen startet en underskriftsindsamling for at få gjort noget ved de trafikale forhold i nærområdet.

- Bilerne på Østerbro kører simpelthen for stærkt, så det er utrygt for os at cykle og gå over vejen, siger Rikke Sørensen, der bor i Østerlunden.

Alt for høj fart

Omkring 150 beboere i området har skrevet under på, at der skal gøres noget for at få bilisterne til at sænke farten.

To yngre mænd døde 25. september i en ulykke, hvor der blev kørt med alt for høj fart på Østerbro. Ifølge Rikke Sørensen oplever hun ofte bilister, der kører med mere end 100 kilometer i timen. Der må køres 50 kilometer i timen på strækningen.

- Vi vil ikke være de næste, der kommer ud for en ulykke, fastslår hun.

Lav cykelstier og fodgængerfelter

I området er der bygget omkring 240 boliger, så der er kommet flere mennesker til bydelen. Det betyder flere gående og cyklister på veje som Østerbro.

Hun opfordrer politikerne og Odense Kommune til at gøre noget.

- Der skal laves nogle cykelstier og nogle bom på vejen, som gør, at bilerne ikke kan køre så stærkt, foreslår initiativtageren.

- Det er utrygt og ubehageligt at cykle herude. Der bor små børn herude, og børnene skal i skole, og Østerbro skal bruges som skolevej, siger Rikke Sørensen.

Der er ifølge Rikke Sørensen desuden behov for flere fodgængerfelter eller heller, hvor man kan lettere kan komme over, især i myldretrafikken.