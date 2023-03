Beboeres protest pure afvist - nu kan nybyg gå i gang i historisk kvarter

Protester, underskriftindsamlinger og en 750 kilo tung statue af H.C. Andersen har ikke været til nogen verdens nytte.

Planklagenævnet har nemlig afvist en klage fra beboerne i Gerthasminde i det centrale Odense, der var beboernes sidste håb for at bevare det historiske område, som det er i dag.

For selvom politikerne i Odense byråd i oktober 2022 besluttede at give grønt lys til at nedrive nogle gamle garager fra 1960'erne og den efterfølgende opførelse af nye såkaldte punkthuse på Falen 20, så håbede beboerne, at Planklagenævnet ville give dem ret i, at kommunens screening og miljøvurdering var fejlbehæftet.

Falen 20 ligger i kanten af det historiske kvarter Gerthasminde. Et boligområde, der er kendetegnet ved en detaljerig arkitektur, tæt bebyggelse og små udearealer.

Noget som mange af beboerne i området har haft et stærkt ønske om ikke skulle ødelægges af nybyggeri.

Byggeriet af Gerthasminde er nemlig helt særligt og startede i 1912 og blev færdigt i 1935.

Nu har bygherren så fået grønt lys til at tilføje bygninger anno 2023 i området.

TV 2 Fyn har været i kontakt med bestyrelsen i Gerthasminde Beboer- og grundejerforening, som ikke ønsker at udtale sig i forlængelse af Planklagenævnets afgørelse.

Afslag

Planklagenævnet skriver i sin afgørelse, at kommunen har foretaget den fornødne vurdering i forhold til kulturmiljø i forbindelse med miljøscreeningen.

Desuden mener nævnet heller ikke, at beboernes klage giver anledning til at tilsidesætte kommunens vurdering af miljøvurderingspligten.



Planklagenævnet skriver derudover, at det i sit afslag ligger vægt på, at det nye byggeri tilpasses de eksisterende etageboliger, der er opført i sammenhæng med Gerthasminde, ligesom kommunen har vurderet, at det nye byggeri ikke er en del af det kulturhistoriske sammenhængende miljø.

By- og kulturrådmanden i Odense, Søren Windell (K), har tidligere overfor TV 2 Fyn netop lagt vægt på, at de to kommende etagebyggerier vil pynte på bydelen.



- Der er en grundejer med et rigtig fint projekt. Vi skal ikke som by have en plet med faldefærdige garager, der ikke bliver brugt til noget, sagde rådmanden i april 2022 om Falen 20.



I 2022 forsøgte beboerne i Gerthasminde på flere måder at standse beslutningen om nybyggeriet ved blandt andet at rejse en 750 kilo tung H. C. Andersen-statue ved grunden for at vise deres utilfredshed.

Flere foreninger har også tidligere foreslået at anlægge en klimahave på grunden i stedet for de planlagte etagebyggerier, som bygherren dog nu kan gå igang med at bygge.