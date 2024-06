Bedrageransættelse chokerer: - Ville det kunne ske på et almindeligt sygehus?

Men faktisk har Regionen svært ved at tjekke, hvorvidt det er sket før - og hvor ofte. Det forklarer de i en mail til TV2 Fyn.

Hvad tænker du om, at Psykiatrien i Region Syddanmark oplyser, at de ikke har mulighed for at tjekke, hvor mange ansatte der er, som aldrig har fået tjekket deres straffeattester eller uddannelsesbeviser?

- Det spørgsmål kan jeg slet ikke forholde mig til. Det har man tjek på. Det skal man have tjek på. Jeg kan slet ikke forestille mig, at det er noget, der sker (at man ikke tjekker straffeattester eller uddannelsesbeviser, red.), siger Christina Bank og fortsætter:

- Jeg tænker, at regionen får strammet op, så de fremadrettet har mere styr på det her. Vi må have tillid til, at de generelt har kigget på straffeattesterne da medarbejderne blev ansat, og hvis der var en plet på dem(straffeattesterne, red.), at nogen så har tjekket om det er foreneligt med arbejdet her, siger hun.

- Jeg synes, at det er rigtigt ærgerligt. Der skal ikke ske fejl, men der sker jo fejl alle steder. Jeg håber, at det bliver en læring til, at man måske kan styrke det, man gør, når man ansætter, i forhold til, hvordan man får tjekket, siger Helle Kruse Hansen.

TV 2 Fyn har forsøgt at få en kommentar fra Socialpædagogerne Lillebælt, som repræsentanter for netop den medarbejdergruppe, den bedrageridømte mand var en del af. Det har trods gentagne forsøg ikke kunnet lade sig gøre.

Kommenterer ikke på personalesager

TV 2 Fyn har anmodet om interview med medarbejdernes leder, oversygeplejersken på afdelingen, men Psykiatrien i Region Syddanmark afviser at kommentere på sagen.

- Vi forholder os ikke til personalesager i pressen og kommenterer derfor ikke på den konkrete sag og ønsker ikke at stille op til interview på den baggrund, skriver psykiatrien i Region Syddanmark på mail.

Psykiatrien oplyser i mailsvaret, at man altid har indhentet straffeattester efter en konkret vurdering og efter gældende regler.