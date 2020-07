Bedste ven til begravelsen af skuddræbt: - Hans død må ikke blive forgæves

Side om side stod venner og familie samlet på Risingskirkegård i Odense fredag, hvor den 31-årige Abdinur Mohamed Ismail blev begravet. I sidste uge blev han skudt og dræbt i Vollsmose på grund af en konflikt mellem to grupperinger.

Hans bedste ven Khaled Miari har nu et helt særligt håb for fremtiden.

- Hans død skal ikke være forgæves. Jeg håber, hans død får folk til at stå op og tænke: det her skal stoppes nu, siger han og tager brillerne af for at tørre en tåre væk. ​

Der var flere hundrede samlet til begravelsen af Abdinur Mohamed Ismail. Fyns Politi oplyser, at begravelser og bisættelser er undtaget forbuddet mod forsamlinger på over 50 personer. Foto: Allan Spangsberg

De unge skal væk fra det dårlige miljø

Det er ikke det her, muslimer står for. Vi dræber ikke hinanden Khaled Mairi, ven til afdøde

Det er en hård dag for Khaled Miari, der har kendt Abdinur næsten hele sit liv. De er vokset op sammen i Vollsmose, og han fortæller, at de altid har været nærmest bedste venner.

Derfor er det vigtigt for ham, at både hans eget men også hans tidligere bedste kammerats vigtige budskab kommer ud.

- Han opfrordrede alle de unge til at stå op og se den virkelige verden. Og jeg håber, de unge lærer, at vi har fået nok, siger Khaled Miari.

Han fortæller også, at der har været stor fokus på de unge kriminelle efter drabet.

- I moskeerne har der været foredrag, hvor de opfordrer de unge til at komme væk fra de her miljøer. De prøver at snakke med dem og få dem til at indse, at der er andet i livet end bander og det dårlige miljø, siger Khaled Miari.

Khaled Miari har ikke haft overskud til at gå på arbejde siden drabet på hans bedste kammerat. Han håber på forandring i Vollsmose fremover. Foto: Morten Aalbek

Afdødes lillesøster Fadomu Mohamed Ismail kæmper i dag for samme budskab som hendes nu afdøde storebror. Torsdag fortalte hun netop det til justitsminister Nick Hækkerup, da han var på besøg i Vollsmose for at se på, hvilke ændringer der kan laves for at mindske kriminaliteten i området.

- De unger keder sig, og det er det, der fører til flere bandemedlemmer. Så der skal komme flere aktiviteter for de unge drenge her. Hårdere straffe er ikke kun det, der hjælper, siger lillesøsteren Fadumo Mohammed Ismail.

Muslimer dræber ikke hinanden

Udover en opsang til de unge, er Khaled Miari også rigtig træt af, hvordan episoden kan bidrage til billedet af muslimer, for det er slet ikke retvisende.

- Det er ikke det her, muslimer står for. Vi dræber ikke hinanden. Det er ikke sådan, vi er, siger han.

Khaled Miari håber ikke, det kommer til at påvirke folks syn på muslimer. Foto: Morten Aalbek

Han fortæller, at beboerne i Vollsmose er dybt berørte af hele situationen. De vil have det stoppet.

- Vi har fået nok. Vollsmose har fået nok. Det har ramt en uskyldig mand. Vollsmose er virkelig et dejligt sted at være. Det er så ærgerligt, der er en lille gruppe mennesker der ødelægger det for alle os andre, siger han og fortsætter:

- Det her har ramt alle rigtig hårdt. Se bare alle de mennesker, den store opbakning. Det er virkelig smukt.

