Bedstemor og barnebarn rystede efter fan-vold: - Det flød med blod

Flere fynske fodboldfans fik en voldsom oplevelse fredag aften, da brøndby-tilhængere gik amok til et indendørs fodboldstævne i Arena Fyn i Odense.

Tre brøndby-tilhængere blev anholdt for vold, og tre betjente måtte på skadestuen efter blandt andet, at være blevet ramt af flyvende stole-sæder. Den ene betjent blev syet med otte sting i hovedet.

På videobilleder (se videoen herunder) kan man se en frådende gruppe personer være voldsomt agressive, og blandt andet tage fat i arenaens sikkerhedsvagter, kaste med øl og gestikulere. Flere af dem er maskerede og der blandt andet skubbet voldsomt til sikkerhedshegnene.

Den oplevelse gjorde dybt indtryk på Hanne Buch og barnebarnet Jacob, som var i arenaen for at se en omgang fodbold på højt niveau, men fik noget andet med hjem.

- Det er meget, meget voldsomt, siger en rystet Hanne Buch, da hun genser episoden på video.

Hanne Buch og Jacob kom i klemme på vej ud af hallen, da optøjerne begyndte.

- Vi bliver skubbet, der bliver kastet øl på os, der bliver kastet bægre efter os. Det flyder med rygge fra sæderne. De var simpelthen blevet rykket af, fortæller Hanne Buch, mens barnebarnet betuttet tilføjer:

- Der flyder med blod.

OB-chef: Der var styr på det

Hanne Buch kritiserer OB for, at det kunne ske, men OB's kommercielle chef, Jack Jørgensen, afviser kritikken og siger:

- Der var fuldstændig styr på det.

Men den køber Hanne Buch ikke, og mener ikke, at optøjer skal være en del af sådan et stævne.

- Der skal slet ikke flyde blod. Der skal slet ikke være slåskampe til fodbold, siger Hanne Buch og tilføjer:

- Det skal vi ikke lære Danmarks fremtidige fodboldspillere.

Hun overvejer nu om Jacob skal med til det ellers sportsligt attraktive stævne til næste år.

- Jeg vil da overveje om Jacob skal med til sådan et sådan arrangement, så længe han er så lille, siger hun, mens Jacob nikker.

- Og om jeg så selv har lyst til at tage afsted igen, det er så en anden side af sagen. Jeg synes det er voldsomt. Det har ikke noget med fodbold at gøre.

Stævne i Aarhus eksploderede

Det store indendørsstævne, KMD Cup, er et samarbejde mellem OB, AGF, AaB og Brøndby IF. Med til stævnet var også et til lejligheden sammensat hold bestående af det fynske fodboldsamarbejde Øens Hold.

Sidste år blev stævnet afviklet i Aarhus med AGF som værter. Her eksploderede stemningen blandt visse fans også og det endte i ballade. 18 personer blev efterlyst - blandt andet mistænkt for vold.

Fyns Politi skal nu gennemgå videomateriale fra optøjerne i Arena Fyn. Det kan føre frem til yderligere anholdelser, oplyser vagtchef ved Fyns Politi, Lars Thede, til TV 2/Fyn.

Stævnets hovedsponser it- og softwarevirksomheden KMD siger lørdag, at man tager afstand til tilskueroptøjer, og at det nu er nødvendigt med en grundig evaluering af fredagens hændelse.

