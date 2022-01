Behovet er stigende: Odense vil lave nyt tilbud til mennesker med senfølger efter covid-19

Derfor besluttede Odense Kommunes nye Sundhedsudvalg tirsdag, at kommunen skal etablere et samlet tilbud, der kan yde behandling og hjælpe odenseanerne med senfølger efter corona med at få en almindelig hverdag tilbage. I første omgang skal Sundhedsforvaltningen kortlægge problemets omfang for at få klarhed over behovet. Næste skridt bliver at lave et konkret tilbud, hvor specialiseret sundhedspersonale kan tage sig af alle de forskellige former for senfølger efter et coronaforløb.

Forskelligartede senfølger

Ifølge Odense Kommune henvender odenseanerne sig med meget forskelligartede senfølger. Det kan både dreje sig om vejrtrækningsproblemer, hovedpine, brystsmerter, hukommelsesbesvær, hoste, træthed, tab af smags- og lugtesans, feber, søvnproblemer, led- og muskelsmerter og angst og depression.

Senfølger ser især ud til at ramme mennesker, der har været smittet med nogle af de tidlige varianter af corona, hvorimod meget tyder på at borgere, der har været smittet med Omikron, får færre senfølger.

Skal hæve livskvaliteten

I dag er anbefaler Sundhedsstyrelsen, personer med senfølger at tage kontakt til egen praktiserende læge, som kan ordinere genoptræning eller behandling. Men ifølge rådmanden er det ikke altid en optimal løsning.