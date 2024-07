Novo Nordisk overtog mandag ejerskabet af en 81 hektar stor grund i Tietgenbyen i Odense, hvor medicinalvirksomheden planlægger at bygge en ny stor fabrik.

Allerede i næste uge ankommer gravemaskiner til grunden, hvor virksomheden vil begynde det forberedende jordarbejde til byggeriet, bekræfter Novo Nordisk overfor TV 2 Fyn.

- For at udnytte tiden effektivt, vil vi begynde det forberedende jordarbejde på den sydlige del af grunden mod Niels Bohrs Allé. Vi er meget tilfredse med muligheden for at udvide vores produktion i Odense, som nu er rykket et skridt tættere på en afgørelse, skriver Novo Nordisk i en skriftlig kommentar til TV 2 Fyn.

Også i denne uge vil man opleve arbejdende folk på grunden, men her er der tale om oprydning efter de forundersøgelser der er udført.